Schmalkalden: Dank für jahrelanges Engagement

Zudem zeige der Verband Möglichkeiten, wie man sich engagieren könne. Unter anderem werden Mitglieder in verschiedene Beiräte delegiert. Jürgen Schmidt arbeitet im Behindertenbeirat des Landkreises mit, Anke Jonasch engagiert sich im Behindertenbeirat der Stadt Meiningen. Elvira Beck ist im Behindertenbeirat der Stadt Schmalkalden aktiv. Katharina Hausmann-Winges unterstützt die Rad-AG des Landkreises als beratendes Mitglied. Der Behindertenverband bringt sich außerdem bei Problemen in Politik und Gesellschaft ein. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Weiterhin ist der Verband bemüht, Rahmenbedingungen für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen.