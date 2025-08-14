Schmalkalden: Dank für jahrelanges Engagement

 
Manfred Westerwick wurde als stellvertretender Vorsitzender des Behindertenverbandes des Landkreises aus dem Vorstand verabschiedet. An seine Stelle rückt Undine Herlan.

 
Jürgen Schmidt als Vorsitzender des Behindertenverbandes des Landkreises übergab Manfred Westerwick eine Urkunde, die ihm sein Engagement bescheinigte. Foto: Annett Recknagel

Anfang April dieses Jahres hatten die Wahlen stattgefunden. Jürgen Schmidt blieb Vorsitzender des Behindertenverbandes des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Manfred Westerwick, der das Amt seines Stellvertreters seit 2006 ausgeübt hatte, kandidierte nicht mehr.

Westerwick war vor Schmidts Zeit Verbandschef gewesen, hat sich also in Sachen Verbandsarbeit mächtig engagiert. Deshalb bekam er zur Verabschiedung zum Sommerfest in der viba-Nougatwelt in Schmalkalden jetzt eine Gourrmet-Box und eine sehr schön gestaltete gerahmte Urkunde. „Manfred Westerwick hat den Verband geprägt. Wir danken ihm für sein jahrelanges Engagement“, erklärte Jürgen Schmidt.

Damit war der offizielle Teil des Sommerfestes beendet und die kleine Gruppe konnte zum gemütlichen übergehen. Von den 40 Mitgliedern waren nur 13 erschienen. Krankheit, Urlaub und die derzeit heißen Temperaturen benannte Jürgen Schmidt als mögliche Gründe.

Zur Vorstandswahl wurde Undine Herland zur neuen Stellvertreterin gewählt. Constanze Schmidt kümmert sich um die Finanzen und Karin Wagner ist Schriftführerin. Anke Jonasch, Renate Markert und Martin Ulzenheimer sind Beisitzer.

Möglichkeiten, sich zu engagieren

Der Vorstand kommt regelmäßig zusammen. „Zuallererst vertreten wir als Behindertenverband die Interessen unserer Mitglieder, wir geben Anregungen zur Hilfe und Selbsthilfe“, formulierte es Jürgen Schmidt. Weitere Themen seien die soziale Integration, die Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörigen und Freunden.

Zudem zeige der Verband Möglichkeiten, wie man sich engagieren könne. Unter anderem werden Mitglieder in verschiedene Beiräte delegiert. Jürgen Schmidt arbeitet im Behindertenbeirat des Landkreises mit, Anke Jonasch engagiert sich im Behindertenbeirat der Stadt Meiningen. Elvira Beck ist im Behindertenbeirat der Stadt Schmalkalden aktiv. Katharina Hausmann-Winges unterstützt die Rad-AG des Landkreises als beratendes Mitglied. Der Behindertenverband bringt sich außerdem bei Problemen in Politik und Gesellschaft ein. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Weiterhin ist der Verband bemüht, Rahmenbedingungen für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen.

Jahresplan ist gut gefüllt

Zudem gibt es einen Jahresplan mit interessanten Veranstaltungen. Mitte Februar hatte Zahnarzt Maik Wieczorrek einen Vortrag über den brasilianischen Regenwald gehalten. Im Mai gab es die Aktion „Meilenstein“ mit den Beiräten der Städte Meiningen und Schmalkalden. Die Busfahrt im Juni liegt noch nicht so weit zurück. Es ging nach Lauscha ins Glasmuseum. Auch ein Abstecher im Tropenhaus am Rennsteig in Trettau war bei den Mitfahrenden sehr gut angekommen. „Der Bus war voll, es war ein sehr schöner Tag“, so Schmidt. Im September können sich die Mitglieder auf einen Theaterbesuch in Meiningen freuen. Anfang Oktober plant man eine Buchlesung. Und in der Vorweihnachtszeit steht kreatives Gestalten im Plan. Freilich soll es auch wieder eine gemeinsame Adventsfeier geben.

www. behindertenverband-sm.de