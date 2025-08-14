Schmalkalden: Dank für jahrelanges Engagement

Jahresplan ist gut gefüllt

Zudem gibt es einen Jahresplan mit interessanten Veranstaltungen. Mitte Februar hatte Zahnarzt Maik Wieczorrek einen Vortrag über den brasilianischen Regenwald gehalten. Im Mai gab es die Aktion „Meilenstein“ mit den Beiräten der Städte Meiningen und Schmalkalden. Die Busfahrt im Juni liegt noch nicht so weit zurück. Es ging nach Lauscha ins Glasmuseum. Auch ein Abstecher im Tropenhaus am Rennsteig in Trettau war bei den Mitfahrenden sehr gut angekommen. „Der Bus war voll, es war ein sehr schöner Tag“, so Schmidt. Im September können sich die Mitglieder auf einen Theaterbesuch in Meiningen freuen. Anfang Oktober plant man eine Buchlesung. Und in der Vorweihnachtszeit steht kreatives Gestalten im Plan. Freilich soll es auch wieder eine gemeinsame Adventsfeier geben.