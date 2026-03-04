Ein Teil der Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus wurde diese Woche in Sachen Bevölkerungsschutz geschult. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Kaminski. Als Referenten waren Susanne Reich, Fachbereichsleiterin für Ordnung und Sicherheit im Landratsamt, und Kreisbrandmeister Manuel Reich geladen. „Vor dem Hintergrund des Anschlags aufs Stromnetz in Berlin und dem daraus resultierenden tagelangen Stromausfall und den Entwicklungen im nahen Osten müssen wir uns wappnen“, begründet Kaminski.