Schmalkalden: Bunte Zungen und kreative Kunstwerke

Gleich am Eingang begeisterte die große Hüpfburg die vielen Kinder und war während des gesamten Festes ständig in Gebrauch. Nach dem sportlichen Vergnügen konnten sich die Besucher an der nächsten Station etwas entspannen. Die Erzieherinnen fotografierten alle Interessierten und druckten die Bilder direkt aus. Zusammen mit bunten Perlen entstand daraus ein selbst gebastelter Schlüsselanhänger mit dem Logo des Kindergartens als schöne Erinnerung.