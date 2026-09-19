Schmalkalden: Bunte Zungen und kreative Kunstwerke

Das jährliche Sommerfest des Evangelischen Kindergartens „Sonnenschein“ in Weidebrunn war sehr gut besucht, obwohl der Sommer bereits seinem Ende entgegengeht.
Nach den heißen Tagen noch ein Highlight: Sommerfest im Kindergarten „Sonnenschein“.
Das jährliche Sommerfest des Evangelischen Kindergartens „Sonnenschein“ in Weidebrunn war sehr gut besucht, obwohl der Sommer bereits seinem Ende entgegengeht.
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Gleich am Eingang begeisterte die große Hüpfburg die vielen Kinder und war während des gesamten Festes ständig in Gebrauch. Nach dem sportlichen Vergnügen konnten sich die Besucher an der nächsten Station etwas entspannen. Die Erzieherinnen fotografierten alle Interessierten und druckten die Bilder direkt aus. Zusammen mit bunten Perlen entstand daraus ein selbst gebastelter Schlüsselanhänger mit dem Logo des Kindergartens als schöne Erinnerung.
Ein Puppenspieler führte das Märchen „Rumpelstilzchen“ auf und zog damit zahlreiche große und kleine Zuschauer in seinen Bann. Gesponsert wurde der Puppenspieler vom Förderverein des Kindergartens.
Gut gestärkt mit selbst gebackenen Kuchen, Plätzchen oder einer Bratwurst ging es anschließend weiter. Besonders die Slushies waren bei den Kindern sehr beliebt und sorgten für bunte Zungen und viele Lacher.
An der nächsten Station konnten Kinder und Erwachsene ihr handwerkliches Geschick beim Töpfern ausprobieren. Die kreativen Kunstwerke werden in den kommenden Tagen in der Martin-Luther-Schule gebrannt und anschließend den Teilnehmern als Andenken überreicht.
Nach einer kurzen Pause auf den bereitgestellten Bänken bestand an der letzten Station die Möglichkeit, sich schminken oder ein Tattoo aufmalen zu lassen.
In entspannter und familiärer Atmosphäre hatten die Kinder die Gelegenheit, ihren Eltern, Großeltern und allen weiteren Gästen den Ort zu zeigen, an dem sie einen großen Teil ihres Alltags verbringen. Nach einigen schönen Stunden ging ein gelungenes Fest zu Ende. Der Erlös der Veranstaltung kommt direkt den Kindern zugute.