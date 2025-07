Das Werbe-Banner fällt sofort auf. Die beiden Worte „faire Steuern“ ebenso. Und genau das ist das Anliegen des Bundes der Steuerzahler (BdSt). Wer Informationen braucht oder wem bezüglich des Themas etwas auf dem Herzen liegt, der kann ab sofort in der Milchhalle, Weidebrunner Gasse 6, den Kontakt zu dem Verein aufnehmen. „Wir wollen auch in Schmalkalden ein Anlaufpunkt sein“, erklärt Wolfgang Oehring, Vorsitzender des BdSt in Thüringen.