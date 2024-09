Ein Walnussbaum und eine Fichte symbolisieren die nun schon 50 Jahre währende Freundschaft zwischen dem deutschsprachigen Gymnasium „Petar Bogdan“ in Montana und dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Schmalkalden. Die Fichte wurde im September 2023 auf dem Schulhof in Montana gepflanzt, der Walnussbaum kam erst jetzt am Wolfsberg in Schmalkalden in die Erde.