﻿Was vor über sieben Jahren wie ein gewöhnliches Bauvorhaben im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung begann, ist in den letzten Wochen zu einer der emotionalsten Diskussionen in Schmalkalden geworden: die geplante Terrasse im „Platz Stadt Fontaine“ – und die Frage, ob die dort stehende, etwa 150 Jahre alte Blutbuche Schaden nehmen könnte. Bürgeranfragen, Vor-Ort-Termine, Petitionen und unzählige Zeitungsartikel beschäftigten sich bereits mit diesem Thema.