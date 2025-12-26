„Notfall, Notfall“, ruft ein gut gelaunter Mann Mitte 40. Er drängelt sich an der Bar nach vorne und bestellt sich ein Bier. „Biernachschub“, sagt er, grinst und stoßt mit jemandem an. Die Flaschen klirren leise. Viel lauter sind die mehr als 400 Leute, die am 25. Dezember zur Christmas Party in der Mehrzweckhalle in Schmalkalden gekommen sind. Sie sind natürlich nicht nur fürs Bier, sondern vor allem wegen der Musik und der Gemeinschaft hier. Für ein paar Stunden entkommen sie dem Weihnachtsstress und manchmal anstrengenden Familiengesprächen am Esstisch.