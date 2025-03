Pia und Lio hoben das Schild ganz weit hoch. „Starke Bäume für ein starkes Schmalkalden“ war darauf zu lesen. Im Rahmen dieser Aktion des BUND kamen in Schmalkalden schon mehrere Bäume in die Erde. Die jüngsten fünf wurden jetzt auf einer Wiese am Martin-Luther-Ring gepflanzt. Zwei davon – eine Kastanie und eine Eberesche – wollen die Wiesenwichtel aus dem benachbarten Kinderland „Kunterbunt“ hegen und pflegen. Die Pflanzaktion ließen sie sich nicht entgehen. Jonas, Till, Lio und die anderen waren eifrig mit ihren kleinen Sandschaufeln am Werk. Die Kastanie hatte Eckhard Simon in das dafür ausgehobene Loch gebracht. Zum Schutz vor Wühlmäusen wurde ein Drahtgitter mit in die Erde gebracht. Die Kinder durften ihren Baum dann gießen. Nachdem eine Gruppe fleißig geholfen hatte, wurde gewechselt und eine zweite Gruppe kam an die Reihe. Schließlich sollte auch die Eberesche noch gepflanzt werden. Diese beiden Bäume gehen in Patenschaft der Kindereinrichtung.