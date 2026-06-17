Sabine Schantorra hatte zum Brückenbau aufgerufen. „Ob ihr das schafft?“, rief sie in die Runde. Und ob die Zweitklässler das schafften. Emsig wie die Ameisen trugen sie „Baumaterial“ zusammen. Kleine Stämme, Äste, große Steine, herumliegende Stöcke. Der Wald lieferte ausreichend Utensilien. Selbst vor etwas schwereren Stämmen schreckten die Kinder nicht zurück. Und siehe da – die Brücke wuchs und hielt. Kurt und Theo testeten die Stabilität. „Das ist Teamarbeit“, lobte Lehrerin Margit Becker und die Kinder freuten sich.