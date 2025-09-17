„Ausgetüftelt & produziert in Mitteldeutschland“ steht auf der Banderole. Und genau das macht die Firma „Otku’thür“ aus. Die drei jungen Leute, die sich dahinter verbergen, sind das Geschwisterpaar Denise und Marcus Rönnert sowie Jacob Stülzebach. Vor vier Jahren gründeten sie in Haina ihr Start-up. Aus einer Schnapsidee ist mittlerweile ein Herzensprojekt geworden – mit 15 Vertriebspartnern in Thüringen und einen Hofladen. Nun kooperieren sie mit dem Schmalkalder Süßwarenproduzenten Viba sweets. Ihr Produkt stellt eine Neuheit im Non-Food-Sortiment dar: Socken. In rubinrot mit der Aufschrift „Nougat“ auf der einen und „Lover“ auf der anderen Seite.