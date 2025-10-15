Rund zehn Millionen Euro hat die Wohungsgenossenschaft Schmalkalden (WGS) in den Jahren 2021 bis 2024 alleine in die Sanierung des Wohnkomplexes Martin-Luther-Ring 2 bis 28 investiert. Eine gewaltige Summe, sind es doch sonst etwa zwei bis vier Millionen Euro, die das Schmalkalder Unternehmen jährlich in die Hand nimmt, um seinen Gebäudebestand auf Vordermann zu bringen. Deshalb sieht man den Verantwortlichen den Stolz an, dieses Vorhaben gewuppt zu haben.