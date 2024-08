Am Sonntag werden die Straßen der Stadt Schmalkalden bevölkert von vielen Menschen, die den Festumzug (14 bis 16 Uhr) anschauen und ebenso vielen, die dabei mitmachen. Der Festumzug vor 50 Jahren ist den älteren Schmalkaldern und vielen Gästen aus der Umgebung noch gut im Gedächtnis geblieben, vor allem, weil es noch ziemlich nass wurde. An diesem Sonntag könnte das auch wieder passieren. Damals war der Umzug eine Zurschaustellung der DDR. Die Wagen und Slogan wurden genauestens auf ihre Staatstreue untersucht. Umso mehr verwundert ein Foto, das dem Asbacher Schriftsteller und Journalisten Knut Wagner jüngst beim Blättern im Album auffiel. Der damalige Lehrer hatte den Umzug von der damaligen Hermann-Danz-Schule in der Renthofstraße fotografiert. Auf einem Wagen war groß zu lesen: „Die DDR bietet Sicherheit und Geborgenheit.“ Darauf fuhren die Geflügelzüchter mit Hähnen, Hühnern und sonstigen Gefiederten – in Käfigen eingesperrt. Aus heutiger Sicht eher witzig. Ob die Zuschauer damals in der von Grenzen umgebenen DDR das auch lustig fanden oder die Stasi das gar in die Akten als Affront aufnahm, ist nicht bekannt.