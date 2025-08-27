Bei Stadtführungen könnte den Gästen in Schmalkalden schon bald ein Hauptmann begegnen. Oder der letzte Augustinermönch. „Es wird spannend“, sagt Sandra Hanf, Leiterin der Schmalkalder Touristinformation und freut sich auf die kommende Zeit. Die 18 frisch gebackenen neuen Stadtführer jedenfalls haben jede Menge Ideen. „Und sind fit“, weiß Sandra Hanf. Gemeinsam mit Bertl Werner, Stefan Svoboda, Kai Lehmann und Dekan Ralf Gebauer begleitete sie deren Ausbildung in den zurückliegenden sechs Monaten.