„Am Freitag war es ein junges Publikum. Kennt man sonst weniger“, meinte Bruno Kohlmann. Und er muss es wissen. Alle elf Weinfeste erlebte er in Schmalkalden mit, Kohlmann gehört quasi dazu. Seinen Rebensaft aus Franken bietet er zum Weinfest immer wieder gerne an. Und die jungen Leute mochten ihn, den Bacchus. Halbtrockenen Weißwein hatte Kohlmann ausreichend dabei. Ebenso gut kam sein trockener Riesling an. Freunde hat der Winzer aus Franken in Schmalkalden genügend. Zum Stadtfest bietet er seine Weine ebenfalls an. Auch der Glühwein, den Jens Sauerbrey auf dem Weihnachtsmarkt ausschenkt, kommt vom Kohlmannschen Gut. Eine Gruppe Urlauber aus Berlin, Münster und Frankfurt holte sich bei Bruno Kohlmann eine Flasche Riesling und prostete sich zu. Das Weinfest war so ganz nach ihrem Geschmack.