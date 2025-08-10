Der Kran in der Ecke ist ein Relikt aus der Zeit des VEB Kleinhebezeuge. Der Name Herzog kam etwas später. Stefan Schwabe verwies auf Schaltschränke. Sein Verein – Bunte Kultur Schmalkalden (Buks) – ist der jetzige Eigentümer der offenen Werkstatt am Obertor. Die ehemalige Industriehalle wird neu genutzt – es gibt einen Holz- und einen Metallbereich. Im Freien fällt der offene Nachbarschaftsgarten ins Auge. Die Buks-Leute sind dabei, das Umfeld lebenswert zu gestalten. Schwabe spricht von Kursen und Veranstaltungen.