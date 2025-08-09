Schmalkalden: Aufs E-paper umgestiegen

Brita Raßbach und Fabian John können der ehemaligen Schmalkalderin Beate Heß sogar noch mehr helfen. Wenn sie rätseln möchte, dann geht das digital in eben diesem Rätselmagazin in der App: Da müsse sie nur auf den blauen Pfeil in der Mitte gehen und könne dann einfach in der App ihre Lösungen in die Rätsel eintragen. „Wenn es richtig ist, sind die Buchstaben blau, wenn nicht, dann rot“, erklärt Raßbach. „Das ist ja super“, sagt Beate Heß. Das Heft gibt es wöchentlich neu. „Und das Rätsel, das in der gedruckten Zeitung ist? Kann ich das auch im E-Paper lösen?“, fragt sie. Das gehe leider technisch noch nicht digital. Deshalb müsse sie einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto, von der Seite bzw. dem Rätsel machen. Mit der Stiftfunktion könne sie dieses Rätsel, das dann als Dokument in der Galerie liege, lösen. „Und wie mache ich einen Screenshot?“ Indem sie die Laut-/Leisetaste und die An-/Aus-Taste gleichzeitig drücke, erklärt Fabian John. „Beim Samsunggerät können Sie auch mit dem Handrücken oder der Faust von links nach rechts wischen, dann macht es auch einen Screenshot“, ergänzt Brita Raßbach und macht es vor. Man müsse das meist ein paar Mal üben, bis man den Dreh raushabe, gibt sie zu, aber dann sei das sehr komfortabel. „Jetzt sehe ich es, es hat gezuckt“, sagt Beate Heß, die sich sehr offen der neuen Technik gegenüber zeigt. Im E-Paper hatte sie gelesen, dass die Mitarbeiter der Zeitung heute vor Ort zum Wochenmarkt seien, um noch Fragen im Umgang mit der App zu klären, deshalb sei sie gekommen.