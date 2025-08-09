 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Aufs E-paper umgestiegen

Schmalkalden Aufs E-paper umgestiegen

Die Heimatzeitung ist wieder im Landkreis unterwegs. Die Augusttour startete in Fambach und endet nächste Woche in Wernshausen. Jetzt war Stopp auf dem Altmarkt in Schmalkalden.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Schmalkalden: Aufs E-paper umgestiegen
1
Brita Raßbach erklärt Birgit Engelhardt die Funktionsweise des Tablets und der Insüdthüringen.de-App. Foto: Sascha Willms

„Ich lese das ganze E-Paper, fange vorne an und dann bis zum Ende durch. Ich muss doch wissen, was hier los ist“, sagt Beate Heß. Mit „hier“ meint sie die Region Schmalkalden. Vor fünf Jahren ist sie aus persönlichen Gründen nach Rangsdorf in Brandenburg gezogen. Einmal im Jahr kommt sie für drei Wochen in die Heimat Schmalkalden zurück, vor allem, um sich mit Freundinnen zu treffen, aber auch um Ausflüge zu unternehmen. Den Kontakt hält sie über Telefon. Und damit sie mitreden kann, nutzt sie die digitale Zeitung – das E-Paper.

Nach der Werbung weiterlesen

„Ich habe mir die Zeitung früher per Post zuschicken lassen, aber da ist es vorgekommen, dass ich manchmal drei Ausgaben an einem Tag im Briefkasten hatte“, erzählt sie. Da ist sie mit der InSüdthüringen.de-App, auf der in der Regel die Zeitung des nächsten Tages schon abends abrufbar ist, besser dran. Die Zeitung – so wie sie auch gedruckt erscheint und sogar noch um viele Seiten der Nachbarregionen erweitert (was nur digital möglich ist) – im Tablet zu lesen, klappe sehr gut. Sie wolle aber noch wissen, wie das mit dem Rätsel ist. Das Extra-Rätselheft der Heimatzeitung „RÄTSEL.digital“ hatte Beate Heß in der App unter „Prospekte“ zwar gesehen, wusste aber nicht, ob sie das nutzen kann, ohne dass zusätzliche Kosten auf sie zukämen. „Nein, nein“, beruhigt sie Brita Raßbach vom Lesermarkt, die an diesem sonnigen Tag auf dem Schmalkalder Altmarkt Fabian John unterstützt.

Er ist schon seit einigen Wochen mit Tourleiter Martin Blaufuß in der Region unterwegs, um in fast allen Orten des Verbreitungsgebiets von Freies Wort, Südthüringer Zeitung und Meininger Tageblatt die Fragen der Leserinnen und Leser zum digitalen Angebot zu beantworten. Mit dabei haben sie Tablets, die man vor Ort kaufen kann. Außerdem nehmen sie auf Wunsch die Einrichtung des Tablets vor, laden die App der Heimatzeitung darauf und erklären, wie man diese nutzen kann.

Birgit Engelhardt aus Schmalkalden hat davon Gebrauch gemacht. Bisher hat sie die gedruckte Zeitung sogar über Jahre aufgehoben. „Aber ich habe keinen Platz mehr zum Stapeln“, sagt sie. Sie habe sich „wirklich schwergetan“, die gedruckte Ausgabe wegzulassen, es sei einfach schön, Zeitung auch anzufassen. „Aber ich möchte mich jetzt komplett umstellen aufs digitale Lesen“, so die Schmalkalderin. Heißt, sie wird künftig keine Druckausgabe mehr erhalten. Wenn sie mal länger nicht zu Hause sei, dann habe sie die Zeitung immer dabei. Und nun müsse sie auch keinen Laptop mehr mitnehmen auf Reisen, das Tablet sei ausreichend und praktisch.

Brita Raßbach und Fabian John können der ehemaligen Schmalkalderin Beate Heß sogar noch mehr helfen. Wenn sie rätseln möchte, dann geht das digital in eben diesem Rätselmagazin in der App: Da müsse sie nur auf den blauen Pfeil in der Mitte gehen und könne dann einfach in der App ihre Lösungen in die Rätsel eintragen. „Wenn es richtig ist, sind die Buchstaben blau, wenn nicht, dann rot“, erklärt Raßbach. „Das ist ja super“, sagt Beate Heß. Das Heft gibt es wöchentlich neu. „Und das Rätsel, das in der gedruckten Zeitung ist? Kann ich das auch im E-Paper lösen?“, fragt sie. Das gehe leider technisch noch nicht digital. Deshalb müsse sie einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto, von der Seite bzw. dem Rätsel machen. Mit der Stiftfunktion könne sie dieses Rätsel, das dann als Dokument in der Galerie liege, lösen. „Und wie mache ich einen Screenshot?“ Indem sie die Laut-/Leisetaste und die An-/Aus-Taste gleichzeitig drücke, erklärt Fabian John. „Beim Samsunggerät können Sie auch mit dem Handrücken oder der Faust von links nach rechts wischen, dann macht es auch einen Screenshot“, ergänzt Brita Raßbach und macht es vor. Man müsse das meist ein paar Mal üben, bis man den Dreh raushabe, gibt sie zu, aber dann sei das sehr komfortabel. „Jetzt sehe ich es, es hat gezuckt“, sagt Beate Heß, die sich sehr offen der neuen Technik gegenüber zeigt. Im E-Paper hatte sie gelesen, dass die Mitarbeiter der Zeitung heute vor Ort zum Wochenmarkt seien, um noch Fragen im Umgang mit der App zu klären, deshalb sei sie gekommen.

Die meisten Fragen kämen zum Thema Rätsel, sagen John und Raßbach, aber auch zum Prozess des Freischaltens des E-Papers, das jeder Printkunde kostenlos im Abo hat. Das Freischalten sei nicht ganz einfach. Sie raten deshalb jedem Abonnenten oder Neukunden, zu einer Beratung vor Ort zu gehen oder die Freischaltung über die Serviceabteilung vorzunehmen. Diese ist für Leserinnen und Leser der Südthüringer Zeitung zu erreichen unter Tel. (03695) 6709997 und Leserinnen und Leser des Freien Worts unter Tel. (03681) 8879996 (Nummern stehen täglich auf der Titelseite).

In der App kann man übrigens über „Einstellungen“ alle Lokalausgaben auswählen – von Bad Salzungen bis Sonneberg.

Nächste Termine „Zeitung vor Ort“, Region Schmalkalden: Montag, 11. August, 11 bis 16 Uhr, Edeka, Brotterode; Dienstag, 12. August, 13 bis 16 Uhr, Saal im Kulturhaus, Roßdorf; Donnerstag, 14. August, 10 bis 13 Uhr, Am Rathaus, Trusetal; Freitag, 15. August, 14 bis 17 Uhr, PP Haus und Garten, Wernshausen