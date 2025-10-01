Der Sommer ist vorbei und mit ihm auch der Schmalkalder Wandersommer. Dabei scheint es noch gar nicht so lange her, als die Veranstaltung Ende Juni am Schützenhaus auf dem Gieselberg eröffnet wurde. Anfang Juli ging es dann los mit den Wanderungen. Acht Touren wurden angeboten. Eine führte beispielsweise zum Hüttenfest nach Asbach, eine andere ging zum Maßkopf. Ebenso wurde in Bad Liebenstein und Bad Tabarz gewandert.