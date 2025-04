Sie ist schon eine Perle, die Stumpfelsgasse. Wenn Roger Ziereisen sein Atelier geöffnet hat, wird sie bunt. Denn in dem Raum, wo Ziereisen täglich vor der Leinwand steht, haben Farben das Sagen. Leuchtend helle, aber auch dunklere. Genau so wie das Leben spielt. Roger Ziereisen malt nicht nach Plan. Er weiß auch nicht, was sein nächstes Projekt wird. „Das hängt davon ab, was ich gerade spannend finde“, sagt er und zeigt zwei Besucherinnen ein altes Schörchfenster. Das hat er aufgearbeitet und eine Leinwand angepasst. Ziereisen spricht von einer Spezialanfertigung. Bevor er mit dem Malen beginnen konnte, hatte er damit gut zu tun. Und dann malte er das Bild nach diesem Fenster.