Es gibt ihn noch, den Brunnenverein in der Schmalkalder Aue. In letzter Zeit war es etwas ruhiger um ihn, doch jetzt wollen die 26 Mitglieder wieder voll durchstarten. Mit einem Frühjahrsputz rund um die Linde ging es am Samstag los. Der Platz wurde verschönert und vom Unrat befreit.