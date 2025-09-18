Das hatte sich der Bürgermeister anders vorgestellt: Als er letzten Freitag zur Eröffnung des Events „Wine & Dine“ zum Platz Fontaine kam. Eigentlich wollte er nur kurz erklären, wie die dort geplante Terrasse aussehen soll. Doch dann sah sich Thomas Kaminski Kritikern gegenüber, die befürchten, die ca. 150 Jahre alt Blutbuche inmitten des Platzes könne durch die Bauarbeiten Schaden nehmen und musste Rede und Antwort stehen. Es geht um die Terrasse, die auf dem städtischen Platz an die neue Seniorenresidenz „Haus am Tor“ (ehemaliges Bankhaus Wachenfeld & Gumprich, später Pass- und Meldestelle) ebenerdig angebaut werden soll. Hier, in der Weidebrunner Gasse 28, entstanden zwölf Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung. Die Bewohnerinnen und Bewohner in dem vor einem Jahr eröffneten Gebäude sollen diese Freifläche barrierefrei durch einen Zugang vom Haus nutzen können. Der stehe auch Menschen mit Rollator oder Rollstuhl zur Verfügung. Über eine Treppe gebe es zudem einen öffentlichen Zugang zur Terrasse für jedermann.