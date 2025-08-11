Sie haben es wieder gewagt. Zum 14. Mal. Nach einem Jahr Pause wurde am Wochenende in der Aue zwei Tage lang Brunnenfest gefeiert. Alle 26 Mitglieder des Brunnenvereins packten mit an. Und die Resonanz? „War sehr gut“, resümierte Vereinsvorsitzender Stefan Rudloff. Außer vielen einheimischen Gästen waren Möckerser, Wernshäuser, Grumbacher und Schmalkalder gekommen. Im Schatten der Linde ließ es sich gut aushalten. Lichterketten, bunte Bänder und Luftballons schmückten den Baum. Auch der Brunnen, der Fest und Verein den Namen gab, war liebevoll dekoriert. Am Abend war das Wasser gar beleuchtet.