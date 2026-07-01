Schmalkalden: Altmarkt wird zur Verkehrslernzone

Balancieren war angesagt – die Kinder gaben sich Mühe Foto: Annett Recknagel

Fahrradtraining mit Hindernissen

Dazu durften Kinder auf einem Fahrrad Platz nehmen und in die Pedalen treten. Via Bildschirm verfolgten sie ihre imaginäre Fahrt, die mit einigen Hindernissen gespickt war. Man musste aufpassen und rechtzeitig bremsen, falls nötig. Wer lieber so richtig Rad fahren wollte, konnte das in der Auer Gasse tun. Dort war ein Fahrradparcours aufgebaut, den kleinere Kinder auch auf dem Roller absolvieren konnten. Denn schon als Kindergartenkind sollte man im Straßenverkehr seine Augen offen halten. Und genau das setzt die Kreisverkehrswacht mit ihren jährlich stattfindenden Verkehrssicherheitstagen um. Wer von klein auf Regeln lernt, hat sie im Erwachsenenalter parat.