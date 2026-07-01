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Schmalkalden Altmarkt wird zur Verkehrslernzone

Annett Recknadel

Kinder testen Reaktion, üben Verkehrsregeln und erleben Action: Beim Verkehrssicherheitstag in Schmalkalden wird der Altmarkt zur Lern- und Spielzone.

Schmalkalden: Altmarkt wird zur Verkehrslernzone
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Auch der Verkehrszauberer Matthias Rittgen war wieder mit vor Ort. Foto: Annett Recknagel

Emma entschied sich für Grün, Stella nahm Rot. Jetzt kam es auf ihre Reaktionsschnelligkeit an. Dittmar Heyder von der Verkehrswacht aus dem Ilm-Kreis drückte den Knopf. Die Plastikkegel begannen zu leuchten. Die beiden Mädels waren beinahe gleich gut. Am Ende lag Stella mit nur einem Punkt vor Emma. Zum Verkehrssicherheitstag auf dem Schmalkalder Altmarkt gehören die Verkehrswachtler aus dem Ilm-Kreis einfach dazu. Gekommen waren sie auch diesmal mit einem Balancierparcours, der mit viel Bewegung und Reaktion zusammenhing.

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Balancieren war angesagt – die Kinder gaben sich Mühe Foto: Annett Recknagel

Fahrradtraining mit Hindernissen

Dazu durften Kinder auf einem Fahrrad Platz nehmen und in die Pedalen treten. Via Bildschirm verfolgten sie ihre imaginäre Fahrt, die mit einigen Hindernissen gespickt war. Man musste aufpassen und rechtzeitig bremsen, falls nötig. Wer lieber so richtig Rad fahren wollte, konnte das in der Auer Gasse tun. Dort war ein Fahrradparcours aufgebaut, den kleinere Kinder auch auf dem Roller absolvieren konnten. Denn schon als Kindergartenkind sollte man im Straßenverkehr seine Augen offen halten. Und genau das setzt die Kreisverkehrswacht mit ihren jährlich stattfindenden Verkehrssicherheitstagen um. Wer von klein auf Regeln lernt, hat sie im Erwachsenenalter parat.

Sicherheit und Regeln im Fokus

Doch zurück zum Fahrradparcours: Schulterblick, Handzeichen – dann kann es los gehen. Dass ein Fahrradhelm sehr wichtig ist, wissen die Kinder. Alle Akteure waren zum Verkehrssicherheitstag auf die Sicherheit im Straßenverkehr bedacht. Denn: Prävention ist besser als Heilen, weiß der Vorsitzende des Kreisverkehrswacht Schmalkalden-Meiningen Hans-Günther Weisheit. Also – Radhelm vor dem Ausflug aufsetzen, beim Überqueren der Fahrbahn nach rechts und links schauen, am Fußgängerüberweg stehen bleiben und erst richtig schauen, dann hinüber gehen. Natürlich die Ampeln beachten und so vieles mehr.

Auch für junge Radfahrer gelten im Straßenverkehr Regeln. Foto: Annett Recknagel

Verkehrszauberer begeistert Kinder

An all das erinnerte auch Verkehrszauberer Matthias Rittgen aus Schwetzingen (Baden-Württemberg) sein fröhliches Publikum. Zum schon sechsten Mal bereicherte er den Verkehrssicherheitstag. Natürlich bezog er die Kinder in sein Programm mit ein. Weil gerade auf die Kleinsten im Straßenverkehr sehr viel einströme, müsse das Reaktionsvermögen besonders geübt werden, erklärte Weisheit. Sitzen sollten auch die Verkehrszeichen.

Viele Mitmachangebote

Am Glücksrad konnten die Kinder diesbezüglich ihr Wissen überprüfen. Weiter ging es zum Sehtest. Denn im Straßenverkehr gilt es, die Augen offen zu halten. Gleich daneben stand der Gurtschlitten, der zeigt, wie wichtig es ist, im Auto angeschnallt zu sein. Die Kreisverkehrswacht Schmalkalden-Meiningen bot verschiedene Stationen an. Zudem durften die Steppkes Blicke in Feuerwehrauto werfen. Und gleich drei Hüpfburgen standen zum Toben bereit. Der Altmarkt war mit Kindern sehr gut gefüllt.