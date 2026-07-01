Schmalkalden: Altmarkt wird zur Verkehrslernzone

Emma entschied sich für Grün, Stella nahm Rot. Jetzt kam es auf ihre Reaktionsschnelligkeit an. Dittmar Heyder von der Verkehrswacht aus dem Ilm-Kreis drückte den Knopf. Die Plastikkegel begannen zu leuchten. Die beiden Mädels waren beinahe gleich gut. Am Ende lag Stella mit nur einem Punkt vor Emma. Zum Verkehrssicherheitstag auf dem Schmalkalder Altmarkt gehören die Verkehrswachtler aus dem Ilm-Kreis einfach dazu. Gekommen waren sie auch diesmal mit einem Balancierparcours, der mit viel Bewegung und Reaktion zusammenhing.