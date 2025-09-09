Jahrelang wurde über die Brunnengestaltung auf dem Altmarkt diskutiert. Als der neue Brunnen vor dem alten Postgebäude endlich stand, wurde über ihn geredet. Die einen fanden ihn schön, weil modern, die anderen fanden ihn hässlich, weil modern und so ganz anders, als man sich Brunnen auf einem mittelalterlich geprägten Markt vorstellt. Mittlerweile haben sich die Schmalkalder an den Brunnen gewöhnt. Doch Gesprächsthema ist er immer noch, denn er sprudelt öfter nicht. Wie zum Stadtfest, da ist es besonders vielen Menschen aufgefallen. Hinter dem Brunnen auf dem Altmarkt der Stadt Schmalkalden steckt jede Menge unsichtbare Technik. Ein Blick unter die Pflastersteine ins Brunnenhaus zeigt, wie aufwendig die Versorgung ist und warum der Brunnen zum Stadtfest nicht plätscherte.