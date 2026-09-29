Werdende Mütter und Familien haben viele Möglichkeiten auf finanzielle Unterstützung, Beratung und sogar kostenfreie Betreuung. Doch nicht alle wissen davon. Einen Überblick gab es zum Tag der offenen Tür der Schwangerschaftsberatungsstelle in der Westendstraße 4 in Schmalkalden. Zahlreiche Kooperationspartner nutzten den Tag, um ihre Angebote vorzustellen und Interessierte zu informieren. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Grünen ab. Unter Pavillons warteten Spielzeug, Snacks und Glitzertattoos.