Zusammen gerechnet ergibt das 606 zurückgelegte Kilometer – natürlich in Gruppen und bei bester Laune. Einige der Touren rief Gerhard Zimmer als Vorsitzender des Rhönklubs Schmalkalden zur Jahreshauptversammlung noch einmal ins Gedächtnis der anwesenden Wanderfreunde. Insgesamt bezeichnete er das vergangenen Jahr als abwechslungsreich und vielschichtig. Wanderungen in Luisenthal, zum Sperrhügel, zum Gläser, im Hainich, ins Roßbach, im Christeser Grund, in Zella-Mehlis, rund um den Herrmannsberg und zum Dolmar hatten den Zusammenhalt gestärkt und Ruhe in der Natur finden lassen. Zimmer bedankte sich bei den Wanderleitern und kam auf besondere Höhepunkte zu sprechen. Dazu gehört gleich zu Jahresbeginn das gesellige Beisammensein bei Linsensuppe und Glühwein. Der Vereinsvorsitzende lädt Jahr für Jahr dazu ein. Frauentag wurde im Kanters Café in Herges-Hallenberg gefeiert. Auch am Frühjahrsputz beteiligten sich die Wanderfreunde. Ein Erlebnis, das lange nachwirkte, war der Tag des Wanderns im Mai. Hier zogen alle Wandervereine von Schmalkalden an einem Strang und begaben sich auf drei verschiedenen Touren mit 180 Kindern der Grundschule in Schmalkalden, der Weidenschule in Asbach und der Martin-Luther-Schule auf Wanderschaft. „Das war eine tolle Gemeinschaftsaktion“, betonte Zimmer. Selbst die Bergfreunde hatte man ins Boot geholt. Ein unbedingter Höhepunkt sei das gemeinsame Singen des „Rennsteigliedes“ gewesen. Es erklang am Gieselsberg. Ein weiteres Gemeinschaftserlebnis sei der Ausflug nach Jena gewesen, wo man mit dem BUND im Leutratal eine Orchideenwanderungen durchführte und das Planetarium besuchte. Die Wanderfahrt führte in die Schmalkalder Partnerstadt Fontaine. Auch am Stadtfest beteiligten sich die Rhönklubler. Im Herbst ging es noch einmal an die Ostsee. Einige Wochen davor wurde im Roßbach für die Generation 80+ ein geselliger Nachmittag organisiert. Und im November brachten die Wanderfreunde bei Christes 500 Bäumchen in die Erde. Fazit: „Wandern war, ist und bleibt unser Hauptbetätigungsfeld“, so der Vereinsvorsitzende. Doch auch das restliche Vereinsleben sei recht vielfältig und durch kulturelle Aktionen, Geselligkeit und Landschaftspflege geprägt. Zu letzterem Punkt kam er auf die „Allee der Jahresbäume“ in der Kalten Stube am Gieselsberg zu sprechen. Regelmäßig pflegen die Rhönklubler die dortigen Gewächse. 2024 mussten trotzdem zwei Bäume ersetzt werden. Das betraf den Bergahorn von 2009 und eine Vogelkirsche, Baum des Jahres 2010. Den Bergahorn finanzierten die Rhönklubler selbst, die Vogelkirsche spendierte das Forstamt Schmalkalden, bei dem sich Zimmer auf diesem Weg herzlich bedankt. Beide Bäume wurden Ende November durch die zwei Wegewarte des Rhönklubs Klaus Michel und Roland Börner in die Erde gebracht. Weiter lobte Zimmer die enge Kooperation mit den anderen Schmalkalder Wandervereinen. Man sei sehr gut vernetzt. Leider fehle dem Rhönklub der Nachwuchs. Junge Familien könnten nur schwerlich fürs Wandern begeistert werden. Die Mitgliederzahl ist mit 85 recht gut. Zur Jahreshauptversammlung gab Bürgermeister Thomas Kaminski seine Anmeldung ab. Das freute freilich die Runde. In seinem Grußwort bezeichnete er den Rhönklub als einen Aktivposten der Stadt Schmalkalden. Als Mitglied habe er sich vorgenommen, bei mindestens einer Wanderung im Jahr dabei zu sein. Weiter standen am Freitagabend Vorstandswahlen an. Gerhard Zimmer wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Zudem konnte er sich über den Titel Wanderkönig 2024 freuen. 34 Wanderungen brachten ihm diese Auszeichnung ein. Platz zwei mit 26 Wanderungen ging an Klaus Michel. Der dritten Platz teilten sich mit je 20 Fußmärschen Mirco Nothnagel und Gerd Kirsch. Bei den Damen gab es mit Anke Binding und Lore Thiel gleich zwei Wanderköniginnen, sie absolvierten je 30 Touren. Platz zwei mit 29 Wanderungen ging an Carmen Ullrich. Über den dritten Rang freute sich Monika Nothnagel, die 25 Wanderungen für sich verbuchen konnte. Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Gerhard Zimmer in Doppelfunktion als Vorsitzender und Wanderwart, Ines Möller in Doppelfunktion als zweite Vorsitzende und Kulturwartin, Petra Köhler als Kassenwartin, Klaus Michel als erster Wegewart, Roland Börner als zweiter Wegewart und Thomas Werlich in Doppelfunktion als Schriftführer und Presse- und Werbewart.