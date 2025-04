Robert hatte tüchtig aussortiert. Gemeinsam mit seinem Bruder Kevin bauten die beiden einen kleinen Flohmarkt auf. Bücher, Kuscheltiere, Spiele und vieles mehr war für kleines Geld zu haben. „Was will man machen, das Jugendhaus muss renoviert werden, da wird jeder Euro gebraucht, wir sind dabei“, waren sich die Brüder einig. Mit dabei waren sie auch beim kunterbunten Familienfest am Freitagnachmittag. Genauso wie der Papa von Michel, Kim und Lara. Er stand am Grill. Die Mama der drei half beim Kuchenverkauf. Die Oma von Mary-Lou bastelte mit den Kindern. Ostereier durften bunt bemalt werden. Nicht nur Mary-Lou gefiel das gut. Auch Rawan und Tukaa gaben sich die größte Mühe.