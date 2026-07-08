Seit mehr als 800 Jahren werden in Schmalkalden Werkzeuge gefertigt. Lange bevor große Industrieunternehmen entstanden, machten die berühmten „Schmalkalder Artikel“ den Namen der kleinen Stadt im Süden des Thüringer Waldes weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Generationen von Schmieden, Schleifern, Schlossern, Graveuren, Ingenieuren, Kaufleuten und Werkzeugmachern schufen Produkte, die bis heute als Synonym für Qualität gelten. Ohne diese Tradition wäre Schmalkalden kaum zu dem geworden, was es heute ist. Ein etablierter Wirtschafts,- Forschungs,- Wissenschafts- und Hochschulstandort.