„Sie ist meine Hausärztin. Ich musste einfach hierher kommen“, sagt Sabine Weier, nimmt ein Wattestäbchen und führt es an der Innenseite ihrer linken Wange entlang. Das Ganze wiederholt sie mit einem zweiten Stäbchen auf der rechten Seite. Geschafft – ihre Speichelprobe ist fertig. Im Umschlag verpackt, wandern die Stäbchen in eine Kiste. Vor dem Wangenabstrich muss jeder, der dazu bereit ist, seine genetischen Gewebemerkmale bestimmen zu lassen, eine Einverständniserklärung abgeben. Kein Problem für Sabine Weier. „Wenn ich helfen kann, helfe ich gern“, meint sie.