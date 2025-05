Die Welt der Feuerwehren war nach dem Hochwasser im Ahrtal vor drei Jahren eine andere. Das sei einfach so, die Katastrophe habe „viel ausgelöst“, denn damals hat sich gezeigt, was in der Alarmierungskette alles schieflaufen kann und mit welchen Unwägbarkeiten die Kameraden bei so einem Extremereignis umgehen müssen. Das Hochwasser hatte 134 Menschen das Leben gekostet.