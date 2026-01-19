Schmähung auf Instagram Grüne-Jugend-Chef erklärt sein "Hurensohn"-Video gegen Söder

Berlin - Der Chef der Grünen Jugend, Luis Bobga, beklagt eine Schieflage in der Debatte über sein umstrittenes Online-Video, in dem er CSU-Chef Markus Söder beim Nachsingen eines Haftbefehl-Songs als "Hurensohn" beleidigt hat. Er frage sich, warum das nun für mehr Aufregung in der Gesellschaft sorge als die "menschenfeindliche Politik der Regierung und dabei auch insbesondere die von Markus Söder, etwa durch Abschiebungen in Krisengebiete und durch Verschärfungen des Bürgergelds", sagte der 23-Jährige dem "Stern".