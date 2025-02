Philipp Horn vom SV Eintracht Frankenhain wird bei der Staffel als Schlussläufer die finale Verantwortung übernehmen. Zudem kann die deutsche Staffel wieder auf den zuletzt erkrankten Philipp Nawrath setzen. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, übernimmt der 32-Jährige nach seiner Pause im Einzel am Samstag die Startposition auf den 4x7,5 Kilometern. Außerdem gehören Danilo Riethmüller und Johannes Kühn zum Quartett. Überraschend nicht berücksichtigt wurde der mit zweimal Bronze im Mixed dekorierte Justus Strelow, der zuletzt auf Position eins in der Staffel gesetzt war. Für die Gesamtbewertung der Männer-Leistung in dieser Saison werde dieser Teamwettbewerb „unfassbar wichtig“, betonte Horn: „Wir sind weit weg von unseren eigenen Erwartungen. So eine Staffelmedaille kann alles aufhübschen, dann vergisst die Öffentlichkeit ganz schnell viele schlechte Ergebnisse, und es zählt nur noch diese Medaille.“