In Houston kamen die Warriors um All-Star Steph Curry (13 Punkte) nie in Fahrt und fielen noch in der ersten Hälfte mit 30 Punkten zurück. Auch wenn die Bankspieler der Warriors im zweiten Abschnitt ein wenig Ergebniskosmetik betrieben, geriet der Sieg für die Gastgeber nie in Gefahr. Bester Punktesammler auf dem Parkett war Houstons Fred VanVleet mit 26 Zählern.