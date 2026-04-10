Schlüsselfigur des Genres: Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa mit 68 Jahren gestorben

New York - Einer der prägenden Wegbereiter des Hip-Hop ist tot: Der US-Musiker Afrika Bambaataa, bürgerlich Lance Taylor, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Ein Freund aus seinem Umfeld teilte am Donnerstag auf Facebook mit, Bambaataa sei "friedlich eingeschlafen und wachte nicht mehr auf". Der Mann verbreitete zudem eine Erklärung der von Bambaataa gegründeten Organisation Universal Zulu Nation. Sein früheres Plattenlabel Tommy Boy Records würdigte den DJ und Produzenten auf Instagram als "Pionier des Hip-Hop und der Elektromusik".