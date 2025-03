Ilm-Kreis: Autodieb liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Als am Freitagmorgen ein Werkstattmitarbeiter das Fahrzeug eines Autohauses in Ilmenau nur kurz aus den Augen ließ, nutzte ein 25-Jähriger die Gelegenheit und entwendete das Auto - der Schlüssel steckte im Zündschloss. Der Pkw konnte kurze Zeit später in der Ortslage Langewiesen gesichtet und die Verfolgung aufgenommen werden. Zwischen Altenfeld und Großbreitenbach stoppte eine Polizeistreife das entwendete Fahrzeug schließlich und nahm den 25-jährigen Fahrer unter massiven Widerstand fest, wie es im Polizeibericht heißt. Alkohol und Drogen waren nicht im Spiel, jedoch verfügte der junge Dieb nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Bereits am Mittwoch hatte sich der 25-Jährige rechtswidrig einen Pkw angeeignet und mit diesem in der Folge mehrere Unfälle auf der A71 verursacht. Das gestohlene Fahrzeug konnte wieder an die Mitarbeiter des Autohauses übergeben werden, der junge Mann wurde auf die Polizeidienststelle gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der er auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.