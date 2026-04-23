Bayreuth/Regensburg (dpa/lby) - Gleich zweimal in Folge ist ein Autofahrer von der Polizei ohne Führerschein erwischt worden. Beamten kontrollierten den Mann am Mittwoch auf der A9 bei Bayreuth, wie es in einer Mitteilung hieß. Dabei stellten die Ermittler fest, dass derselbe Fahrer bereits am Tag zuvor von Polizisten im Raum Regensburg kontrolliert wurde. Die Beamten nahmen daraufhin dem Mann die Autoschlüssel weg.