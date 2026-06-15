Aus dem Schloßparkfest in Hildburghausen ist am Wochenende eher ein Fest am Schloßpark geworden. Der Regen in der vergangenen Woche hatte die Wiesen im Park aufgeweicht. Die Bühne war schon gestellt, einige Bereiche des Parks eingezäunt und die Verkaufs- und Info-Hütten bereits im Park platziert. Und dann kam ergiebiger Regen. So musste schon am Freitag das Chorkonzert der Schoolvoices ins Theater ausweichen. Auch das Fest selbst konnte nun nicht mitten im satten Parkgrün stattfinden – sondern wurde auf den Platz und die Wege am Theater verlegt. Beim Programm zum Familiennachmittag mussten aber keine Abstriche gemacht werden.