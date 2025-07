Eigentlich hatte man in Gehren gehofft, dass die Ausnahmen, das Schlossparkfest auf den Parkplatz an der Schlossmauer auslagern zu müssen, mit der Vorjahres- Auflage vorbei wären. Aber nun wird das diesjährige 33. Schlossparkfest vom 15. bis 17. August doch noch einmal dort geplant – vorsorglich. Es sei zwar vorgesehen, die Schlossparksanierung und den damit verbundenen neuen Festplatz bis Mitte August fertigzustellen, doch eine Garantie dafür gibt es nicht, hieß es am Montagabend zur jüngsten Ortsteilratssitzung im Gehrener Rathaus. Und so möchte man Ausrichter Oliver Eichhorn Planungssicherheit geben und weicht noch einmal auf den Ersatzplatz aus.