Erst im nächsten Jahr, nach dem Abschluss aller Bau- und Sanierungsarbeiten, wird in Gehren das gesamte weitläufige Areal für das traditionelle Schlossparkfest wieder vollständig nutzbar sein. Und so musste – wie bereits im Vorjahr – die Festmeile mit der Bühne im Zentrum auf dem Parkplatz Platz finden. Die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften fanden gut Raum auf dem Plateau an der Schlossruine. Diese Raumaufteilung hatte den Vorteil, dass man sich nicht gegenseitig ins Gehege kam. Jeder konnte seine Musik spielen, ohne dass es den Veranstaltungsnachbarn störte. Für das feiernde Volk gab es auf dem kurzen Wanderweg von der Bühne, vorbei an den kulinarischen Inseln, bis hinauf zu den Fahrgeschäften jede Menge Köstlichkeiten zu kaufen und zu genießen.