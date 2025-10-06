Grundsätzlich sei über das Schlossparkfest 2025 zu sagen: „Schlecht war es nicht, aber …“, begann Henry Kühn in der Ortsteilratssitzung seine Wortmeldung, um über die Zukunft des Gehrener Schlossparkfestes Wichtiges und vor allem Zukunftsträchtiges zu Gehör zu bringen. Ihm gehe es nicht um ein Herumkritisieren an all dem Guten, was vor Wochen Oliver Eichhorn als Ausrichter des Festes gemeinsam mit der Stadt auf den Weg gebracht habe. Auch sehe er sich gemeinsam mit Tino Möller nicht als ein künftiges, konkurrierendes Organisationsteam, das alles besser und schöner machen könne.