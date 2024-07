Traditionell findet das Schlossparkfest in Gehren am dritten Wochenende im August statt, in diesem Jahr ausnahmsweise rund um die Schlossruine. Die Gäste können sich auch diesmal wieder auf ein vielfältiges Programm freuen, das am Freitag, 16. August, um 19 Uhr mit einem Fackelumzug, begleitet vom Spielmannszug Gehren-Geraberg, eröffnet wird. Hierzu sind alle Kinder mit Eltern und Laternen einladen. Fackeln gibt es vor Ort, heißt es in der Ankündigung aus der Stadtverwaltung Ilmenau. Demnach werden die Spielleute direkt nach dem Fackelumzug ein Platzkonzert geben, bevor dann „DJ Gießkanne“ übernimmt und den Partyabend einleitet. Ab 21 Uhr spielt die Coverband „Rockpirat“ zum Tanz auf und präsentiert die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte. Selbstverständlich kommen auch die aktuellen Charts nicht zu kurz, heißt es weiter.