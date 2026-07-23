Die Bauarbeiten für den neuen Mehrgenerationenspielplatz am Schlosspark in Meiningen sind im vollen Gange. Erste Konturen der Anlage sind bereits erkennbar. Bis zum Jahresende soll hier ein Ort zum Spielen, Bewegen und Erholen für Menschen aller Altersgruppen entstehen. Geplant sind unter anderem ein großes Klettergerät, eine Schaukelanlage, ein Balancierparcours sowie eine Matschstrecke, ein Barfußpfad und eine Kneipp-Anlage.