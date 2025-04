In Sandra Altendorfs Brust schlagen zwei Herzen, wenn es um den Schlosspark, in ihrem Heimatdorf geht. „Wunderschön ist es hier“, sagt sie. Zeigt auf die Flächen im Park, wo die Blausternchen leuchten. Die großen alten Parkbäume, die im Sommer Schatten spenden und eben den malerischen Schlossteich mit seiner Insel in der Mitte. „Wenn man von oben schaut, sieht er wie ein Spiegelei aus.“ Als Einwohnerin mag sie den Park und in die Schönheit von Natur und Landschaft. Aber als Bürgermeisterin von Marisfeld muss sie immer auch im Hinterkopf behalten, wie aufwendig es ist, sich als kleine Gemeinde, um dieses riesige Denkmal zu kümmern. Regelmäßig müssen Baumschauen stattfinden, muss das riesig große Areal gepflegt und in Schuss gehalten werden – und das kostet eben. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Planungsaufwand. Für die jährliche Baumschau sind etwa 5000 bis 10 000 Euro nötig. 800 Bäume, viele von ihnen alte Laubbäume müssen regelmäßig begutachtet werden.