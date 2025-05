Schlosspark Gehren: Kabel wandern unters Bachbett

Grundsätzlich sind alle Erdkabel und Freileitungen der TEN im sogenannten Geodateninformationssystem (GIS) erfasst. Auch im Schlosspark war dies der Fall. Die TEN hat dem Planungsbüro sowohl eine digitale Planungsauskunft zum Leitungsverlauf zur Verfügung gestellt, als auch einen Plan im PDF-Format. Die Leitungen waren also bekannt. Es gab allerdings eine Planabweichung der digitalen Erfassung zum PDF-Leitungsverlauf. In der digitalen Version ging es um etwa zwei Meter Abweichung – der PDF-Plan war aber korrekt. Als die Probleme des Planungsbüros mit den Kabeln gemeldet wurden, sei die TEN umgehend vor Ort gewesen und man habe unverzüglich in der Planungsrunde mit der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro an der Lösung gearbeitet, heißt es aus dem Energieunternehmen weiter.