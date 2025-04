Seit dem 14. November letzten Jahres zeigt das Schlossmuseum eine Sonderausstellung zu A. Paul Weber. Der Grafiker und Satiriker wurde in Arnstadt geboren. Seine Biografie ist die eines Menschen, der zwei Weltkriege und verschiedenste politische Systeme er- und überlebte, der mal Rebell war und mal angepasster Mitläufer, auch zum Mittäter wurde. Seitdem herrscht in Arnstadt der Diskussion, ob man so einem ambivalenten Künstler eine Ausstellung widmen sollte, ob sich in deren Rahmen kritisch genug vor allem mit Webers antisemitischen Werken auseinandergesetzt wurde.