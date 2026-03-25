“Gerade wurde mit „Pracht und Prunk – Schierholz Porzellan“ die diesjährige Sonderausstellung im Arnstädter Schlossmuseum eröffnet. Sie wurde ein bisschen aus der Not heraus geboren. „Eigentlich wollten wir eine Ausstellung zu Bodypainting machen“, erklärt Museumsdirektorin Gabriella Szalay. Doch aufgrund der gerade laufenden und dringend nötigen Arbeiten am Hoftor und der Einfahrt sei das Anliefern von externen Exponaten schwierig. „Deshalb haben wir geschaut, was wir aus unserem eigenen Bestand machen können.“