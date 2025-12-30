200 Gäste sind am 27. Dezember der Einladung zur Line-Dance-Party in der sogenannten Schlossberg-Eventlocation gefolgt. Das Haus war bereits im Vorfeld ausverkauft, meldet Geschäftsführer Matthias Maier stolz. „Bei bester Stimmung und einem generationsübergreifenden Publikum wurde von Beginn an getanzt. DJ André sorgte mit einer abwechslungsreichen Musikauswahl aus klassischen Line-Dance-Hits sowie modernen Country- und Dance-Nummern für volle Tanzflächen bis in die späten Abendstunden. Sowohl erfahrene Line-Dancer als auch Neueinsteiger kamen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten“, resümiert der Veranstalter.