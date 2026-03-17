Schlossberg Sonneberg: Ein Wochenende, das Besucher jeden Alters begeisterte

Bereits am Freitag, 13. März, sorgte die Line-Dance-Party mit DJ André für beste Stimmung. Erneut strömten zahlreiche Besucher – darunter viele Gäste von außerhalb – auf den Schlossberg.
Der Schlossberg in Sonneberg blickt auf ein rundum gelungenes und abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende zurück.
Bereits am Freitag, 13. März, sorgte die Line-Dance-Party mit DJ André für beste Stimmung. Erneut strömten zahlreiche Besucher – darunter viele Gäste von außerhalb – auf den Schlossberg.
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Die Veranstaltung bestätigte einmal mehr, dass sich die Line-Dance-Abende zu einem festen Treffpunkt mit überregionaler Anziehungskraft entwickelt haben.
Am Samstag, 14. März, wurde es musikalisch und herzlich zugleich: Die Live-Band M&M begeisterte über 200 Gästen und brachte bei der Pro-Son Ü50-Party den Schlossberg zum Beben.
Neben der mitreißenden Live-Musik stand auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Der Verein Pro Son übergab eine Spende von insgesamt 400 Euro an die beiden anwesenden Vereine – die Tierauffangstation sowie den Förderverein der Grundschule Wolkenrasen.
Der stimmungsvolle Abend setzte damit ein starkes Zeichen für regionales Engagement und gelebten Zusammenhalt.
Der Sonntag, 15. März, gehörte dann den kleinen Gästen: Bei der Kinderdisco mit Steve Fischer wurde getanzt, gespielt und gelacht. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt des Kulturbunds Schalkau, der mit seiner Tanzeinlage viel Applaus erhielt.
Zahlreiche Spiele, Animationen und Mitmachaktionen sorgten für ein buntes Familienprogramm, das Kinder wie Eltern gleichermaßen einbezog – ein fröhlicher Nachmittag voller Bewegung, Musik und guter Laune.
Veranstalter Matthias Maier zog ein durchweg positives Fazit: „Ich bin mit dem gesamten Wochenende sehr zufrieden. Besonders freut mich, dass wir Menschen aus der Region und darüber hinaus auf dem Schlossberg zusammenbringen und dabei auch Vereine und Gemeinschaft stärken können. Genau diese Mischung macht unsere Events aus.“
Nach dem erfolgreichen Wochenende geht es direkt weiter: Am Freitag, 20. März, steht die Depeche-Mode-Tributeshow auf dem Programm. Tickets sind online oder an der Abendkasse erhältlich.