Im Schloss Elisabethenburg sollen kommendes Jahr elektrische Anlagen erneuert werden. Dafür wurden im Haushalt der Stadt Meiningen für 2026 Gelder in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Außerdem sind dort Baumaßnahmen in den Räumen der Stadtverwaltung geplant, die sich im Rundbau befindet. Für diese Arbeiten stehen 40.000 Euro zur Verfügung. Hier soll unter anderem im Bürgerbüro, das sich im Erdgeschoss befindet, eine Tür erneuert und die Umrüstung auf LED-Beleuchtung fortgeführt werden.