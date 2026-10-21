Wer die vier Terrassen südlich von Schloss Wilhelmsburg hinaufgeht, entdeckt auf jeder Ebene eine andere Seite historischer Gartenkunst. Buchsbaumhecken zeichnen geometrische Ornamente in die Beete, Blumen setzen farbige Akzente, auf den mittleren Terrassen wachsen Gemüse, Beerensträucher und Kräuter. Obstbäume mit alten Sorten knüpfen an die lange Tradition des Nutzgartens an. Über allem erhebt sich die prachtvolle, leider seit knapp zwei Jahren verhüllte Südfassade des Renaissanceschlosses.