Zehn Minuten vor Mitternacht am vergangenen Montag ging bei der Leitstelle in Suhl ein Anruf ein: Feuer im Schloss in Schwarza! Anwohner in der Königsbergstraße hatten einen flackernden Lichtschein hinter den Fenstern in der obersten Etage des Schlosses bemerkt und einen Brand vermutet. Ein in der Nähe des historischen Ensembles wohnender Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Schwarza hatte die gleichen Beobachtungen gemacht.